Главная  |  Спорт  →  Фитнес  →  Инверсионные столы

Инверсионные столы

Цена: от 1 800 р, в наличии: 45 моделей.
Производитель
Все
Страна производителя
Все
Макс. вес, кг
Все
Рост пользователя
Все
до 188 см
до 190 см
до 195 см
до 196 см
до 198 см
до 200 см
до 202 см
Цена
Все
складные электрические механические
по популярности ↓
 Сравнить выбранные товары (0)
12все
Отзывов: 10
Быстрый просмотр
Механический инверсионный стол DFC Pro 75304
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
53 990 руб.
Макс. вес: 160 кг
Рост пользователя: до 200 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 10
Быстрый просмотр
Инверсионный стол DFC Pro 75303
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
51 990 руб.
Макс. вес: 160 кг
Рост пользователя: до 200 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 9
Быстрый просмотр
Инверсионный стол для позвоночника DFC XJ-I-02CL
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 7
Быстрый просмотр
Инверсионный стол с массажером DFC XJ-CI-16TL
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 11
Быстрый просмотр
Инверсионный стол для дома DFC 75306
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
45 990 руб.
Макс. вес: 160 кг
Рост пользователя: до 200 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 3
Быстрый просмотр
Инверсионный стол с электроприводом DFC L001
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
109 990 руб.
Макс. вес: 140 кг
Рост пользователя: до 195 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 6
Быстрый просмотр
Инверсионный стол DFC XJ-I-02E
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 5
Быстрый просмотр
Инверсионный стол для позвоночника DFC XJ-I-06CL
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
26 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Коммерческий инверсионный стол DFC XJ-CI-19MLGR
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
55 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Складной инверсионный стол DFC XJ-I-02CLB
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол с массажером DFC IT03EL
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол с электроприводом DFC IT05TFE
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
59 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Желтый инверсионный стол DFC XJ-CI-01SLGR
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 12
Быстрый просмотр
Стационарный инверсионный стол Z-UP 5
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
269 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 202 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол Proxima Arriva MSG-I511
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
16 990 руб.
Макс. вес: 120 кг
Рост пользователя: до 190 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Коммерческий инверсионный стол Z-UP 2S silver
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
249 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол Proxima Arriva MSG-I509A
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
21 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол для дома DFC XJ-CI-01SLR
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол складной DFC IT5500
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
21 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 196 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол с электроприводом DFC IT01EL
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
99 990 руб.
Макс. вес: 120 кг
Рост пользователя: до 195 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол складной DFC IT6320B
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
20 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 190 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Складной инверсионный стол DFC XJ-CI-03VB2
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
36 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Складной инверсионный стол DFC SJ7200B
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
24 990 руб.
Макс. вес: 115 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол складной DFC IT004
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
30 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол DFC XJ-CI-16TG
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
37 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 3
Быстрый просмотр
Стол инверсионный Body Sculpture BI-2100 E
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 135 кг
Рост пользователя: до 188 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол с сиденьем DFC SJ7200A
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
24 990 руб.
Макс. вес: 115 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол складной DFC IT6320A
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
19 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 190 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотр
Складной инверсионный стол Proxima Arriva CI-01SL
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
33 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Отзывов: 2
Быстрый просмотр
Инверсионный стол DFC Landia IT005
Добавить к сравнению Обновляю список Сравнить (0)
Отложить товар
26 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Показать еще 15 товаров

Отзывы

Инверсионный стол Proxima Arriva MSG-I509A
Илона
30.12.2021
Достоинства: доступная цена, отличные характеристики.

Недостатки: не имеет их.

Комментарий: стол регулируется под рост, поэтому мы с мужем можем вдвоем им пользоваться. Спинка мягкая и удобная, сама конструкция надежная.
Инверсионный стол складной DFC IT5500
Диана
28.12.2021
Достоинства: складной, мягкие валики.

Недостатки: не замечены.

Комментарий: очень удобная модель, спинка комфортная, подголовник мягенький и еще есть подушка под поясницей. Стол выставляется на любой угол.
Инверсионный стол DFC XJ-CI-16TG
Дима
22.12.2021
Достоинства: удобная спинка, надежный замок.

Недостатки: нету.

Комментарий: спинка рельефная и это одно из главных преимуществ данной модели. Стол регулируется под рост, делает это вполне быстро и просто.
Читать все отзывы (117)
Бесплатная и быстрая доставка по России
Бесплатная и быстрая
доставка по России Сборка и установка тренажеров
Сборка и установка
тренажеров Сезонные скидки и спецпредложения
Сезонные скидки
и спецпредложения Экспертные обзоры товаров для спорта
Экспертные обзоры
товаров для спорта Гарантия от производителя
Гарантия от
производителя Профессиональная консультация
Профессиональная
консультация

Ваш город - ? Вам скидка!

Просто выберите товары:

Мы свяжемся с Вами для оформления заказа

Персональное предложение действительно time

Получить
скидку