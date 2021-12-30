Инверсионные столы
Цена: от 1 800 р, в наличии: 45 моделей.
|
по популярности ↓
|Сравнить выбранные товары (0)
Быстрый просмотрОтложить товар
53 990 руб.
Макс. вес: 160 кг
Рост пользователя: до 200 см
Рост пользователя: до 200 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
51 990 руб.
Макс. вес: 160 кг
Рост пользователя: до 200 см
Рост пользователя: до 200 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
45 990 руб.
Макс. вес: 160 кг
Рост пользователя: до 200 см
Рост пользователя: до 200 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
109 990 руб.
Макс. вес: 140 кг
Рост пользователя: до 195 см
Рост пользователя: до 195 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
26 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
55 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
59 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
269 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 202 см
Рост пользователя: до 202 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
16 990 руб.
Макс. вес: 120 кг
Рост пользователя: до 190 см
Рост пользователя: до 190 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
249 990 руб.
Макс. вес: 136 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
21 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
41 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
21 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 196 см
Рост пользователя: до 196 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
99 990 руб.
Макс. вес: 120 кг
Рост пользователя: до 195 см
Рост пользователя: до 195 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
20 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 190 см
Рост пользователя: до 190 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
36 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
24 990 руб.
Макс. вес: 115 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
30 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
37 990 руб.
Макс. вес: 200 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
22 990 руб.
Макс. вес: 135 кг
Рост пользователя: до 188 см
Рост пользователя: до 188 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
24 990 руб.
Макс. вес: 115 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
19 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 190 см
Рост пользователя: до 190 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
33 990 руб.
Макс. вес: 150 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Быстрый просмотрОтложить товар
26 990 руб.
Макс. вес: 130 кг
Рост пользователя: до 198 см
Рост пользователя: до 198 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
Показать еще 15 товаров
Отзывы
Инверсионный стол Proxima Arriva MSG-I509A
30.12.2021
30.12.2021
Достоинства: доступная цена, отличные характеристики.
Недостатки: не имеет их.
Комментарий: стол регулируется под рост, поэтому мы с мужем можем вдвоем им пользоваться. Спинка мягкая и удобная, сама конструкция надежная.
Недостатки: не имеет их.
Комментарий: стол регулируется под рост, поэтому мы с мужем можем вдвоем им пользоваться. Спинка мягкая и удобная, сама конструкция надежная.
Инверсионный стол складной DFC IT5500
28.12.2021
28.12.2021
Достоинства: складной, мягкие валики.
Недостатки: не замечены.
Комментарий: очень удобная модель, спинка комфортная, подголовник мягенький и еще есть подушка под поясницей. Стол выставляется на любой угол.
Недостатки: не замечены.
Комментарий: очень удобная модель, спинка комфортная, подголовник мягенький и еще есть подушка под поясницей. Стол выставляется на любой угол.
Инверсионный стол DFC XJ-CI-16TG
22.12.2021
22.12.2021
Достоинства: удобная спинка, надежный замок.
Недостатки: нету.
Комментарий: спинка рельефная и это одно из главных преимуществ данной модели. Стол регулируется под рост, делает это вполне быстро и просто.
Недостатки: нету.
Комментарий: спинка рельефная и это одно из главных преимуществ данной модели. Стол регулируется под рост, делает это вполне быстро и просто.