Баскетбольные стойки с кольцом и щитом

с регулировкой высоты45 смот 245 до 305 см (по кольцу)

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Баскетбольная мобильная стойка DFC STAND48KLB

Эдуард Комментарий: стойку удобно и легко перемещать по площадке, так как она имеет специальные ролики для этого.

Баскетбольная стойка Start Line Play Standard SLP-019

Василий Стойка относительно недорогая и поэтому ее многие смогут позволить себе. По высоте она регулируется, так что людям с любым ростом будет удобно играть.