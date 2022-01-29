Баскетбольные стойки с кольцом и щитом
Цена: от 5 390 р, в наличии: 63 модели.
Мобильные баскетбольные стойки 56 шт. от руб.
Стационарные баскетбольные стойки 6 шт. от руб.
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85 990 руб.
Материал щита: акрил
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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69 990 руб.
Материал щита: поликарбонат
Диаметр кольца: 45 см
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 305 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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61 990 руб.
Размер щита: 127 х 80 см (50")
Высота стойки: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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36 990 руб.
Размер щита: 110 см х 75 см
Высота стойки: от 245 см до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 245 см до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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129 990 руб.
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 230 см до 305 см
Размер щита: 180 см х 105 см
Высота стойки: от 230 см до 305 см
Размер щита: 180 см х 105 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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79 990 руб.
Материал щита: закаленное стекло
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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25 990 руб.
Материал щита: МДФ
Толщина щита: 1 см
Размер упаковки (ДхШхВ): 124 см х 82 см х 23.5 см
Толщина щита: 1 см
Размер упаковки (ДхШхВ): 124 см х 82 см х 23.5 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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219 990 руб.
Диапазон регулировки по высоте: до 305 см
Размер кольца: 45 см
Диапазон регулировки по высоте: до 305 см
Размер кольца: 45 см
Диапазон регулировки по высоте: до 305 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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47 990 руб.
Размер щита: 127 см х 80 см
Высота стойки: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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51 990 руб.
Размер щита: 120 см х 80 см
Диаметр кольца: 45 см
Регулировка высоты: 245 - 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Регулировка высоты: 245 - 305 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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22 990 руб.
Материал щита: МДФ
Толщина щита: 10 мм
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 290 см
Толщина щита: 10 мм
Диапазон регулировки по высоте: от 245 до 290 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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89 990 руб.
Размер щита: 152 см х 90 см
Высота стойки: 230-305 см
Высота стойки: 230-305 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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59 990 руб.
Размер щита: 143 см х 80 см
Высота стойки: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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45 990 руб.
Материал щита: поликарбонат
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 245 см до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 245 см до 305 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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59 990 руб.
Материал щита: поликарбонат, стальной профиль
Регулировка высоты: 245 - 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Регулировка высоты: 245 - 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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17 990 руб.
Размер щита: 112 см х 72 см
Высота (по кольцу): 150 - 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Материал щита: PE (п/э)
Высота (по кольцу): 150 - 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Материал щита: PE (п/э)
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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14 990 руб.
Материал сетки: нейлон
Размер основания: 80 см х 56 см х 14 см
Диаметр кольца: 38 см
Размер основания: 80 см х 56 см х 14 см
Диаметр кольца: 38 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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12 990 руб.
Размер щита: 80 х 58 см
Высота: 160-220 см
Кольцо: 38 см
Высота: 160-220 см
Кольцо: 38 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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35 990 руб.
Размер щита: 112 см х 75 см
Высота стойки: от 245 см до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки: от 245 см до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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67 990 руб.
Стойка: с регулировкой высоты
Диаметр кольца: 45 см
Регулировка высоты: от 245 до 305 см (по кольцу)
Диаметр кольца: 45 см
Регулировка высоты: от 245 до 305 см (по кольцу)
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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109 990 руб.
Размер щита: 56"
Вынос щита: 88 см
Толщина щита: 3.5 мм
Вынос щита: 88 см
Толщина щита: 3.5 мм
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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99 990 руб.
Размер щита: 50"
Вынос щита: 88 см
Толщина щита: 3 мм
Вынос щита: 88 см
Толщина щита: 3 мм
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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49 990 руб.
Материал щита: поликарбонат
Регулировка высоты: 245 - 305 см
Диаметр колеса: 45 см
Регулировка высоты: 245 - 305 см
Диаметр колеса: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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119 990 руб.
Размер щита: 60"
Вынос щита: 88 см
Толщина щита: 4 мм
Вынос щита: 88 см
Толщина щита: 4 мм
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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67 990 руб.
Размер щита: 136 см х 80 см
Высота стойки (по кольцу): от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки (по кольцу): от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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30 990 руб.
Материал: поликарбонат, сталь
Диаметр кольца: 45 см
Регулировка высоты кольца: от 230-305 см
Диаметр кольца: 45 см
Регулировка высоты кольца: от 230-305 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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20 490 руб.
Диаметр кольца: 45 см
Размер щита: 109 см х 71 см х 3 см
Вес в упаковке: 22 кг
Размер щита: 109 см х 71 см х 3 см
Вес в упаковке: 22 кг
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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69 990 руб.
Размер щита: 136 х 80 см
Высота стойки: от 245 до 305 см
Высота стойки: от 245 до 305 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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31 990 руб.
Размер щита: 110 см х 75 см
Высота стойки (по кольцу): от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Высота стойки (по кольцу): от 245 до 305 см
Диаметр кольца: 45 см
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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239 990 руб.
Размер щита: 72" (180 см х 105 см)
Размер основания стойки: 200 см х 120 см х 80 см
Материал щита: закаленное стекло, алюминиевая рама
Размер основания стойки: 200 см х 120 см х 80 см
Материал щита: закаленное стекло, алюминиевая рама
Доставка: БЕСПЛАТНО, 1-2 дня
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Отзывы
Баскетбольная мобильная стойка DFC STAND48KLB
29.01.2022
29.01.2022
Комментарий: стойку удобно и легко перемещать по площадке, так как она имеет специальные ролики для этого.
Баскетбольная стойка Start Line Play Standard SLP-019
18.01.2022
18.01.2022
Стойка относительно недорогая и поэтому ее многие смогут позволить себе. По высоте она регулируется, так что людям с любым ростом будет удобно играть.
Баскетбольная мобильная стойка DFC STAND44HD1
15.01.2022
15.01.2022
Достоинства: характеристики хорошие.
Недостатки: нет.
Комментарий: стойка подходит для игры и на улице и в спортивном зале. В основание заливается вода или насыпается песок, выставляется по высоте и можно начинать игру.
Недостатки: нет.
Комментарий: стойка подходит для игры и на улице и в спортивном зале. В основание заливается вода или насыпается песок, выставляется по высоте и можно начинать игру.